Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması!

"DOĞRU ZAMAN VE DOĞRU İSİMLER"
Transfer konusuna değinen Ketenci, "Takımımızı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. İhtiyaç duyulan takviyeler, doğru zamanda ve doğru isimlerle yapılacak. Dün geceki mutluluğun benzerlerini tüm sezon boyunca camiamıza yaşatmak için sürdürüyoruz." sözlerini sarf etti.
Ahmet Ketenci'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde:
"Dün gece hepimiz için özel bir geceydi. Büyük Fenerbahçe'nin Büyük taraftarı, rakibimize unutulmaz bir deneyim yaşatarak stadımızı adeta cehenneme çevirdi.
Büyük taraftarımızın itici gücüyle net bir galibiyet aldık ve turu geçtik. Bu atmosfer, futbolcularımızın mücadele azmini en üst seviyeye taşıyan en güçlü kaynaktır. Taraftarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu sinerjiyi sezon boyu koruduğumuz takdirde, sahada hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.
Şimdi, hepimizin ayaklarının biraz yere basması gerekiyor. Bu turu geçtik ancak önümüzde aşmamız gereken bir adım daha var. Bir sonraki turda zor bir sınav bizi bekliyor. İnancımız tam; bu irade ve güç bizde olduğu sürece hiçbir sınav bizi durduramaz.
"Takımımızı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. İhtiyaç duyulan takviyeler, doğru zamanda ve doğru isimlerle yapılacak. Dün geceki mutluluğun benzerlerini tüm sezon boyunca camiamıza yaşatmak için sürdürüyoruz."
Birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi dün gece herkese gösterdik. Önümüzdeki hedeflere de aynı birlik, inanç ve kararlılıkla yürüyerek, bu sezonu hep birlikte unutulmaz kılacağız."
