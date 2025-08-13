13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-022'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-038'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-239'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-039'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-039'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-024'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-090'
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-376'

Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

calendar 13 Ağustos 2025 18:34 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 19:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Ketenci'den transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



"DOĞRU ZAMAN VE DOĞRU İSİMLER"

Transfer konusuna değinen Ketenci, "Takımımızı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. İhtiyaç duyulan takviyeler, doğru zamanda ve doğru isimlerle yapılacak. Dün geceki mutluluğun benzerlerini tüm sezon boyunca camiamıza yaşatmak için sürdürüyoruz." sözlerini sarf etti.

Ahmet Ketenci'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde:


"Dün gece hepimiz için özel bir geceydi. Büyük Fenerbahçe'nin Büyük taraftarı, rakibimize unutulmaz bir deneyim yaşatarak stadımızı adeta cehenneme çevirdi.

Büyük taraftarımızın itici gücüyle net bir galibiyet aldık ve turu geçtik. Bu atmosfer, futbolcularımızın mücadele azmini en üst seviyeye taşıyan en güçlü kaynaktır. Taraftarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu sinerjiyi sezon boyu koruduğumuz takdirde, sahada hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Şimdi, hepimizin ayaklarının biraz yere basması gerekiyor. Bu turu geçtik ancak önümüzde aşmamız gereken bir adım daha var. Bir sonraki turda zor bir sınav bizi bekliyor. İnancımız tam; bu irade ve güç bizde olduğu sürece hiçbir sınav bizi durduramaz.

"Takımımızı daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. İhtiyaç duyulan takviyeler, doğru zamanda ve doğru isimlerle yapılacak. Dün geceki mutluluğun benzerlerini tüm sezon boyunca camiamıza yaşatmak için sürdürüyoruz."

Birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizi dün gece herkese gösterdik. Önümüzdeki hedeflere de aynı birlik, inanç ve kararlılıkla yürüyerek, bu sezonu hep birlikte unutulmaz kılacağız." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.