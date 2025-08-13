Deniz Öncü'den sakatlık açıklaması

Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından ameliyat edildiğini duyurdu.
Deniz Öncü, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün antrenman esnasında maalesef bir kaza geçirdim. Vücudumda kırık kemikler ve kopuk tendomlar oluştu. Başarılı bir ameliyattan sonra şimdi dinlenme zamanı." ifadelerini kullandı.
Deniz öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nda şu anda 6. sırada bulunuyor.
