Paris'ten Kevin Trapp hamlesi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC, kadrosuna önemli bir takviye yapmak istiyor.



Fransız ekibi, Eintracht Frankfurt'tan 35 yaşındaki Alman kaleci Kevin Trapp'ı kadrosuna katmak istiyor.



Le Parisien'de yer alan habere göre, taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç haftadır devam ettiği ve görüşmelerin olumlu sürdüğü kaydedildi.



Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Kevin Trapp'ın, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



