13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Paris'ten Kevin Trapp hamlesi!

Paris FC, Eintracht Frankfurt'tan 35 yaşındaki Alman kaleci Kevin Trapp'ı kadrosuna katmak istiyor. Transfer için görüşmeler devam ediyor.

calendar 13 Ağustos 2025 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris'ten Kevin Trapp hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC, kadrosuna önemli bir takviye yapmak istiyor.

Fransız ekibi, Eintracht Frankfurt'tan 35 yaşındaki Alman kaleci Kevin Trapp'ı kadrosuna katmak istiyor.

Le Parisien'de yer alan habere göre, taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç haftadır devam ettiği ve görüşmelerin olumlu sürdüğü kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Kevin Trapp'ın, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
