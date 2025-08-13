13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Marsilya ve Lille, Zhegrova transferi için masada

Olimpik Marsilya, Lille forması giyen Edon Zhegrova'yı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 13 Ağustos 2025 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya ve Lille, Zhegrova transferi için masada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de ikincilikle tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Marsilya, transfer çalışmalarına hız verdi.

Olimpik Marsilya, Edon Zhegrova transferinde düğmeye bastı. Fransa basınına göre, Marsilya ile Lille görüşmelere başladı ve masada zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü bulunuyor.

LILLE BAŞKANINDAN SÜRPRİZ HAMLE


Lille Başkanı Olivier Létang, geçtiğimiz günlerde Zhegrova'nın Bruno Genesio'nun kadrosuna geri dönebileceğini ve bu sezon takımda kalabileceğini açıklamıştı. Ancak sözleşme yenilemenin zor olduğunu söylemesi, Marsilya'nın iştahını kabarttı.

OYUNCU MARSİLYA'YA SICAK

5 Ağustos'ta ilgisini belli eden Marsilya, oyuncunun projeden etkilendiğini biliyor. 26 yaşındaki Kosovalı yıldızın yeni adresi için görüşmeler devam ediyor. Lucas Chevalier'i PSG'ye 55 milyon Euroya, Bafodé Diakité'yi ise Bournemouth'a 40 milyon Euroya satan Lille, sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Zhegrova'dan da iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 21 maça çıkan Edon Zhegrova, 8 gol atıp 2 de asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
