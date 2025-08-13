Marsilya ve Lille, Zhegrova transferi için masada

LILLE BAŞKANINDAN SÜRPRİZ HAMLE

Geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de ikincilikle tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Marsilya, transfer çalışmalarına hız verdi.Olimpik Marsilya, Edon Zhegrova transferinde düğmeye bastı. Fransa basınına göre, Marsilya ile Lille görüşmelere başladı ve masada zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü bulunuyor.Lille Başkanı Olivier Létang, geçtiğimiz günlerde Zhegrova'nın Bruno Genesio'nun kadrosuna geri dönebileceğini ve bu sezon takımda kalabileceğini açıklamıştı. Ancak sözleşme yenilemenin zor olduğunu söylemesi, Marsilya'nın iştahını kabarttı.5 Ağustos'ta ilgisini belli eden Marsilya, oyuncunun projeden etkilendiğini biliyor. 26 yaşındaki Kosovalı yıldızın yeni adresi için görüşmeler devam ediyor. Lucas Chevalier'i PSG'ye 55 milyon Euroya, Bafodé Diakité'yi ise Bournemouth'a 40 milyon Euroya satan Lille, sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek Zhegrova'dan da iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 21 maça çıkan Edon Zhegrova, 8 gol atıp 2 de asist kaydetti.