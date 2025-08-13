Başakşehir FK - Viking maçı ne zaman, saat kaçta? | Başakşehir FK - Viking maçı canlı izle şifresiz

UEFA Konferans Ligi'de bu hafta Başakşehir FK ve Viking karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Başakşehir FK - Viking maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Başakşehir FK - Viking maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'den erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Başakşehir FK - Viking maçı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.