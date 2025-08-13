13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Yabancı sayısı için kritik gün!

Yabancı sayısı konusunda bugün (Çarşamba) TFF toplanacak. Kulüpler de perşembe bir araya gelecek. 14 olan rakam 16'ya çıkacak mı belli değil! İtiraz eden takımlar var!

Yabancı sayısı için kritik gün!
Futbol Federasyonu bugün (çarşamba) yapacağı toplantıda kulüplerin yabancı talebini masaya yatıracak..

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında 12+2 olan yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasını tartışmıştı.. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor 16 rakamını isterken diğer kulüplerin içinde destek veren de olurken karşı çıkıp, "Kural belliydi biz de ona göre plan yaptık. Lig başladı" diyen de var..

TFF yönetimi bugün bir değerlendirme yapacak, Kulüpler Birliği ise yeni başkanı Ertuğrul Doğan ile ilk toplantısını yarın (perşembe) yapacak. Kulüpler Birliği ıslak imzalı bir başvuru yapmasa da TFF'ye özellikle büyük takımların sözlü olarak talepte bulundukları öğrenildi. Transfer çalışmaları bir yandan devam ederken 4 büyük takımdaki yabancı oyuncu sayısı şu an itibarıyla şöyle: Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17 ve Trabzonspor 14…


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
