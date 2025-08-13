Jacob Ramsey, Newcastle United'a doğru

ANLAŞMA TAMAM

Newcastle United, AC Milanlı stoper Malick Thiaw'ın transferini 35 milyon Euro karşılığında tamamladıktan sonra, Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Jacob Ramsey için de görüşmelerde sona geldi.Newcastle United ve Aston Villa, 44 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.Newcastle, uzun süredir listesinde olan Ramsey için son birkaç gündür görüşmelerde bulunuyor. Aston Villa, Finansal Fair Play'e uyum sağlamak amacıyla oyuncuyu satmayı planlarken, Ramsey kulüp için tamamen kâr anlamına geliyor.Orta saha oyuncusu, Eddie Howe'un bu transfer dönemindeki dördüncü imzası olacak ve kulüp, Thiaw anlaşmasının ardından iki günde toplam 79 Milyon Euro harcamış olacak.Jacob Ramsey, geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 46 maçta sahada yerini alırken 4 gol atıp 7 de asist yaptı.