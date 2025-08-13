13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-028'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-382'

Jacob Ramsey, Newcastle United'a doğru

Newcastle United Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Jacob Ramsey transferinde sona yaklaştı.

13 Ağustos 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United, AC Milanlı stoper Malick Thiaw'ın transferini 35 milyon Euro karşılığında tamamladıktan sonra, Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Jacob Ramsey için de görüşmelerde sona geldi.

ANLAŞMA TAMAM

Newcastle United ve Aston Villa, 44 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

FFP KARNESİ ETKİLİ


Newcastle, uzun süredir listesinde olan Ramsey için son birkaç gündür görüşmelerde bulunuyor. Aston Villa, Finansal Fair Play'e uyum sağlamak amacıyla oyuncuyu satmayı planlarken, Ramsey kulüp için tamamen kâr anlamına geliyor.

Orta saha oyuncusu, Eddie Howe'un bu transfer dönemindeki dördüncü imzası olacak ve kulüp, Thiaw anlaşmasının ardından iki günde toplam 79 Milyon Euro harcamış olacak.

SEZON PERFORMANSI

Jacob Ramsey, geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 46 maçta sahada yerini alırken 4 gol atıp 7 de asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
