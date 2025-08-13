13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-032'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-0DA
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-1DA
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-034'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-486'

Nuno da Costa: "Bu aşamayı geçmeyi bildik"

Nuno da Costa, Başakşehir'in Viking'i geçerek adını Konferans Ligi play-off'una yazdırması sonrasında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking'le 1-1 berabere kalarak play-off etabına yükselen İstanbul Başakşehir'in oyuncularından Nuno da Costa, zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan golcü oyuncu, rakiplerinin kendi liglerinde lider olduğunu hatırlattı.

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Zor ve kendi liginde lider olan bir takıma karşı oynadık. Kendi oyun tarzına sahip bir takım vardı karşımızda. Bu aşamayı geçmeyi bildik, önümüzdeki tura bakacağız." ifadelerini kullandı.


İyi bir oyuncu gruba sahip olduklarına değinen 34 yaşındaki oyuncu, "Davie (Selke) bugün iyi bir iş çıkardı, son maçta yaptığı gibi. O bölgede kaliteli oyunculara sahibiz, en iyi olan oynayacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Süper Lig'i hem de Konferans Ligi'ni ciddiye alacaklarını aktaran Da Costa, Fatih Karagümrük maçının ertelenmesinin farkını sahada gördüklerini de sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
