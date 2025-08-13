Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro'luk talep!

Bayer Leverkusen, Bournemouth'un ilgilendiği Amine Adli'nin bonservisini belirledi.



Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, Adli için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bournemouth, kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki futbolcu için Bayer Leverkusen ile görüşmelerine devam ediyor.



Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Amine Adli, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Adli'nin, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



