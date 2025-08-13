Can Keleş Kocaelispor yolunda

Transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta, ayrılması beklenen oyuncuların durumu netleşmeye başladı.
Beşiktaş'ta kadro planlamasında yer almayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş, Kocaelispor'un yolunu tutuyor.
KOCAELİ YOLUNDA
Can Keleş, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İzmit'e gitti. Kocaelispor, kiralık olarak kadrosuna katacağı genç kanat oyuncusunun maaşının tamamını ödeyecek.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
2,75 milyon Euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan Can Keleş, beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Keleş, sahada yer aldığı 22 karşılaşmada 3 gol atıp 3 asist yaptı.