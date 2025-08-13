13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-027'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-043'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-244'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-044'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-044'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-029'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-381'

Fenerbahçe'ye Zinchenko için rakip!

Porto, Arsenal forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Oleksandr Zinchenko ile ilgileniyor.

calendar 13 Ağustos 2025 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Zinchenko için rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko için yeni bir talip çıktı.

PORTO'NUN RADARINDA

Porto, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Portekiz ekibi; deneyimli, teknik kaliteli ve çok yönlü oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz ekibi, bu doğrultuda sol bek ve orta sahada forma giyebilen Zinchenko'nun Arsenal'deki durumunu yakından takip ediyor.

HENÜZ TEKLİF YOK


İngiliz basınında yer alan habere göre, Porto'nun, Ukraynalı futbolcu için henüz resmi bir teklifinin olmadığı ancak durumun yakından takip edildiği belirtildi.

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Zinchenko'nun, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona ariyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.