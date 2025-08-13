Fenerbahçe'ye Zinchenko için rakip!

Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko için yeni bir talip çıktı.Porto, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Portekiz ekibi; deneyimli, teknik kaliteli ve çok yönlü oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.Portekiz ekibi, bu doğrultuda sol bek ve orta sahada forma giyebilen Zinchenko'nun Arsenal'deki durumunu yakından takip ediyor.İngiliz basınında yer alan habere göre, Porto'nun, Ukraynalı futbolcu için henüz resmi bir teklifinin olmadığı ancak durumun yakından takip edildiği belirtildi.Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Zinchenko'nun, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona ariyor.Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.