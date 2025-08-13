13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-022'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-038'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-239'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-039'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-039'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-024'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-090'
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-376'

Amedspor, Diagne ile imzaladı!

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Ağustos 2025
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık anlaştı.

Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki Amed Store'da düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu belirterek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.


Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te oynayan Diagne, "Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig'e yükseleceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

