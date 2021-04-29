Alman eski milli yıldızdan çocuk pornosu itirafı!

Alman eski milli oyuncu Christoph Metzelder, çocuk pornografisi bulundurduğunu ve bunu başkalarıyla paylaştığını mahkemede itiraf etti

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alman eski milli yıldızdan çocuk pornosu itirafı!
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29 Nisan 2021 17:11
Futbol kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Schalke 04 formaları giyen Alman eski milli oyuncu Christoph Metzelder, çıktığı mahkemede çocuklarla ilgili hassas ve pornografik içerikleri telefonunda ve bilgisayarında bulundurduğunu ve başkalarıyla paylaştığını itiraf etti.

Mahkemede pişman olduğunu belriten Metzelder, "Derbin bir ahlaki suç işledim, zarar görenlerden özür diliyorum. Hayatım boyunca cezasını çekeceğim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında, yaklaşık 1 yıllık incelemenin sonucunda, 30 farklı çocuğa ait 297 adet pornografik fotoğrafla ilgili dosyanın Metzelder'in telefonunda bulunduğu, ayrıca 3 adet kadına ait mahrem videoların da tespit edildiği kaydedilmişti.

İki kadın da Metzelder'in kendilerine çocuk pornografisi gönderdiğini belirterek şahit olmuşlardı.

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