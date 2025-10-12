Van'da antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı kick boksta Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 yaşındaki Alim Yönten, gözünü dünya birinciliğine dikti.Kentte yapılan yetenek taraması çalışmaları sayesinde spora kazandırılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alim, kendini geliştirerek kick boks şampiyonalarında dereceler elde etti.Antalya'da 22-29 Ocak 2024'te, İzmir'de 2-10 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonalarında 69 kilo erkeklerde birinci olan Alim, Polonya'nın başkenti Varşova'da 22-26 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası'nda ise 74 kilo erkekler kategorisinde altın madalya aldı.Şampiyonalara hazırlanırken eğitimini aksatmamaya çalışan Alim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 21-30 Kasım'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda başarılı olmak için ter döküyor.Antrenörü Muhammed Hamza Kızılaslan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Alim, Van YYÜ Spor Kompleksi'nde günde 5 saat antrenman yapıyor.Başarılı sporcu Alim, AA muhabirine, 6 yaşında babasının tavsiyesiyle spora başladığını, yaklaşık 13 yıl tekvandoyla ilgilendiğini söyledi.Antrenörü Kızılaslan'ın yönlendirmesiyle kick boksa başladığını belirten Alim, şunları kaydetti:Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise gençlere hem sportif hem de akademik alanda kariyer yapma imkanı sunduklarını vurguladı.Üniversitelerinde yüzlerce yetenekli sporcunun olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:Antrenör Muhammed Hamza Kızılaslan da Alim Yönten'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve bunu da aldığı madalyalarla herkese gösterdiğini vurgulayarak,dedi.