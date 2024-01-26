Aliağa Petkimspor, Galatasaray önünde

Aliağa Petkimspor cumartesi deplasmanda 8'inci basamaktaki Galatasaray ile karşılaşaak.

Haber; DHA
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Aliağa Petkimspor, Galatasaray önünde
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26 Ocak 2024 15:15
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup ederek 5'inci sırada yer bulan Aliağa Petkimspor cumartesi deplasmanda 8'inci basamaktaki Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini evinde 76-74 mağlup eden İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan zaferle dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde Aliağa Petkimspor'un 9, Galatasaray'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.

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