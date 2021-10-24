Aliağa ilk galibiyetini aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Türk Telekom'u 71-59 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
İlk 4 dakikalık bölümde 9-7 üstünlük kuran konuk ekip karşısında 8-0'lık seriyle 15-9 öne geçen Aliağa Petkimspor, 8 sayılık farka (23-15) ulaştığı periyodu 23-18 önde tamamladı.
İkinci periyodun son bölümünde aradaki farkı 1 sayıya kadar (32-31) indiren rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 37-34 üstün gitti.
Üçüncü periyotta aradaki farkı 10 sayıya (50-40) çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 54-47 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, aradaki farkı 13 sayıya (66-53) çıkardığı müsabakadan 71-59 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Erol Can Çinko 8, Conger 8, Aldridge 11, Foreman 27, Planinic 10, Sinan Sağlam, Boran Güler 2, Metehan Akyel, Nusret Yıldırım 5
Türk Telekom: Can Uğur Öğüt, Dawkins 10, Johnson 14, Harrison 22, Samet Geyik 2, Berk Demir 8, Ellis 1, Dorukhan Engindeniz 2
1. Periyot: 23-18
Devre: 37-34
3. Periyot: 54-47
İlk 4 dakikalık bölümde 9-7 üstünlük kuran konuk ekip karşısında 8-0'lık seriyle 15-9 öne geçen Aliağa Petkimspor, 8 sayılık farka (23-15) ulaştığı periyodu 23-18 önde tamamladı.
İkinci periyodun son bölümünde aradaki farkı 1 sayıya kadar (32-31) indiren rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 37-34 üstün gitti.
Üçüncü periyotta aradaki farkı 10 sayıya (50-40) çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 54-47 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, aradaki farkı 13 sayıya (66-53) çıkardığı müsabakadan 71-59 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Erol Can Çinko 8, Conger 8, Aldridge 11, Foreman 27, Planinic 10, Sinan Sağlam, Boran Güler 2, Metehan Akyel, Nusret Yıldırım 5
Türk Telekom: Can Uğur Öğüt, Dawkins 10, Johnson 14, Harrison 22, Samet Geyik 2, Berk Demir 8, Ellis 1, Dorukhan Engindeniz 2
1. Periyot: 23-18
Devre: 37-34
3. Periyot: 54-47