Ali Türkkan'dan, WRC Gençlerde tarihi zafer

Akropolis Rallisi'nde birinciliği elde eden Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanını aldı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, WRC'nin 7. ayağı, Yunanistan'da düzenlendi.



Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali, WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında zirvede yer alarak Türk otomobil sporları tarihine geçti.



Team Petrol Ofisi sporcusu Kerem Kazaz ise WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında 4'üncülüğü elde etti.



