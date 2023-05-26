Ali Sowe: "Galatasaray maçı ilginç olacak"

Ankaragücü'nün golcüsü Ali Sowe, Başakşehir'e elendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Sowe: 'Galatasaray maçı ilginç olacak'
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26 Mayıs 2023 00:00
Ankaragücü'nün golcüsü Ali Sowe, Başakşehir'e elendikleri maçın ardından konuştu.

Ali Sowe yaptığı açıklamda, "Finale kalamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum ancak takımımın ortaya koyduğu oyun dolayısıyla mutluyum." dedi.

Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Sowe, "Galatasaray maçı ilginç bir maç olacak ancak şu anda o maçı düşünemiyorum. Şu anda finale kalamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ancak takım arkadaşlarım ve ben terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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