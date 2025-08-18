Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını yazdı.
İşte Yavuz Donat'ın satırları:
"Ali Baba... Hastaneye kaldırıldı... Bodrum - Acıbadem... Yoğun bakımda.
Biz de hastanenin yolunu tuttuk.
Metin Şen... Vefalı oğul... Gözleri yaşlı... Hastane koridorlarında.
Sevgili Ali Şen... Espri küpü, şakacı... Sabahları uzun yürüyüşler yaptığımız dost... Şimdi konuşamıyor.
Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı.
Orhan Keçeli, koluma girdi:
"Kader... Yapabileceğimiz bir şey yok... Haydi gidelim... Allah, yardımcısı olsun..."
Evet... Kader... Ve kaderin çizdiği yol Acıbadem.
Allah'tan şifa diliyorum."
