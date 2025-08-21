21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Ali Şen'den sevindirici haber: Evine döndü!

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, hastaneden taburcu edilerek evine döndü.

calendar 21 Ağustos 2025 14:13 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 15:23
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü.

Bodrumlu kaptan Mustafa Kemal Güneri, Şen'i ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Acıbadem'de tedbir amaçlı 5 günün ardından evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak'tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz."

86 yaşındaki Ali Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmış, 6 günlük tedavisinin ardından 20 Ağustos Çarşamba günü taburcu edilmişti. [Gazete Pencere]

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
