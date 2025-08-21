Ali Şen'den sevindirici haber: Evine döndü!

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir haftalık tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü.
Bodrumlu kaptan Mustafa Kemal Güneri, Şen'i ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Acıbadem'de tedbir amaçlı 5 günün ardından evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak'tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz."
86 yaşındaki Ali Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmış, 6 günlük tedavisinin ardından 20 Ağustos Çarşamba günü taburcu edilmişti. [Gazete Pencere]
