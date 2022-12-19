Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasından bu yana görev almayan Ali Palabıyık, geri döndü.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemesi'ndeki salı günü yapılacak maçların hakemlerini açıklarken, Ali Palabıyık da Kasımpaşa ile Ümraniyespor arasındaki müsabakaya atandı.
Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma, 20 Aralık Salı günü saaat 13.00'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
Ali Palabıyık, son yönettiği Galatasaray - Alanyaspor maçında kararlarıyla özellikle Galatasaray cephesinden büyük tepki çekmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemesi'ndeki salı günü yapılacak maçların hakemlerini açıklarken, Ali Palabıyık da Kasımpaşa ile Ümraniyespor arasındaki müsabakaya atandı.
Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma, 20 Aralık Salı günü saaat 13.00'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
Ali Palabıyık, son yönettiği Galatasaray - Alanyaspor maçında kararlarıyla özellikle Galatasaray cephesinden büyük tepki çekmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ