Fenerbahçe ara transfer döneminde 5 önemli oyuncuyu kadrosuna kattı... Sarı-lacivertliler Chelsea'den Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralarken, Galatasaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Empoli'den Miha Zajc'ı bonservisiyle aldı. Fenerbahçe'de Moses 8, Serdar 15, Tolgay 18, Sadık 44, Zajc ise 21 numaralı formayı giyiyor.Bu sezonun 1. haftasında Giuliano 10 numaralı formayı giydiği için başka bir oyuncu bu numarayı alamıyor. Ancak giyebilme şansı olsa dahi yönetim bu formayı devre arasında kimseye vermeyi düşünmüyordu.10 numara transferinde ilk kriter şu olmalıdır; futbolcunun profesyonelliğe bakış açısı... Takımında istikrarlı forma giyiyor mu, fizik açıdan güçlü mü, sakatlık sorunu var mı? Ondan sonra da günümüz futbolunun istediği ilke ne, 10 numaranın iki yönünü oynayabilmek. Hem top rakipteyken savunma yapacak hem de teknik kapasitesiyle oyunu yönlendirecek. Başta santrfor olmak üzere ileri uçla da olumlu bir bağlantı kurabilmeliMuhtemelen dünyanın en özel forması '10 numara'dır... Giyen oyuncuyu da 'Seçilmiş' hale getiriyor. Ortak özellikleri ise "Maç kazandıran" olmaları. Formanın ağırlığı ile oyuncunun becerisi ve kazanma karakteri birleşmezse ortaya Belhanda çıkıyor... Tuncay'dan sonra Alex giydi bu formayı ve taraftara heykelini diktirtti... Oğuz Çetin, "İmparator" unvanı aldı. Maradona hâlâ konuşuluyor... Bu nedenle bu formanın sahibini çok dikkatli seçmek, sadece iyi oyuncu olmasının yetmeyeceğini, iyi bir karaktere sahip olmasından da emin olmak gerekir.