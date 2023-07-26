Ali Koç'tan Wilfried Zaha açıklaması

'ıntransferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç,dedi.Ali Koç'un açıklamaları şöyle:"Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum."Başkan Ali Koç, açıklamarının devamında transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi;"İncelediğimiz görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız.Ağustos ayı geldiğinde keşke yabancı kontenjanı olsaydı da 'bu çıktı, bu çıktı' gibi isimler olacak. Erken bitirmenin artısı da eksisi de var. Geçmiş yıllarda finansal fair play sıkıntısı, mali gücümüzdeki sıkıntılarda dolayı manevra alanımız dar olduğu için bizim gibi kulüpler, çoğu Türk kulüpleri son dakikaya, transferin sonuna, bir de kiralık almak durumunda olduğumuz dönemler en sonuna kalıyordu. Oyuncusunu satmak isteyen adam kiralık vermiyor. Sona bırakıyor.Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle doğru yoldayız."