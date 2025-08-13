Ali Koç'tan taraftara mesaj!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Ekol TV'ye açıklama yapan Ali Koç, açıklamasında taraftarın performansına vurgu yaptı.
Feyenoord karşılaşmasının ardından kısa bir açıklama yapan Ali Koç, "Mutluyuz. İhtiyacımız vardı. En sevindiğim şey taraftarımızın eski günleri anımsatan performansıydı. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.
