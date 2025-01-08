Ali Koç'tan Ferhat Gündoğdu yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için gelen sorunun ardından, "MHK Başkanı Gündoğdu'ya inanıyor musunuz? MHK de yabancılaştırılmalı mı9? Hakemler beceriksiz ve kötü niyetli mi yoksa dışarıdan mı yönlendiriliyorlar?" sorusunun ardından, "MHK'den son derece rahatsızız. Trabzonspor kadar, Ertuğrul Başkan kadar rahatsız olmayabiliriz. Onlarda da, bizde de ağır hatalar yapılıyor. Rakibimiz çok büyük avantaj sağlıyor. Sonuç, arzu edilenden uzakta. MHK'ye güveniyor musunuz? MHK 7 kişilik bir kurul. Ağır toplar var. Hiç ama hiç ama hiç güvenmediğimiz isimler var. Ne hikmetse, o değişiyor bu değişiyor o adam hep orada. Neden, nasıl, niçin oluyor? İş adamları var, yukarıya Ankara'ya yakın. O ona tavsiye ediyor, o ona tavsiye ediyor. Yine aynı adam. MHK Danışma Kurulu'nda 1-2 yabancı olsun mu diye Kulüpler Birliği'ne soracağım. Danışma Kurulu'na isim tespiti için profesyonel destek almalıyız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.Beceriksizlik, kötü niyet, dışarıdan talimat... Son 10 seneye bakınca hakemlerde hepsi var. Birinde üçü birden olabilir, birinde sadece biri olabilir ama var. Genç arkadaşlardan iyi niyetli olup hata yapanlar var." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, ayrıca, "Serdar Tatlı'nın bıraktığı zarf. Nasıl ortaya çıktı? Bizim ısrarımızla ortaya çıktı. Kulüplere sordum, hiçbiriniz merak etmiyor musunuz? O diyor öbürüne verdim, beriki kaybettim, öbürkü kutuda bıraktım falan diyor. İçeriğini hala bilmiyoruz. '1 dakika bile burada kalmasın' denen insanlar kimdir. Niyet, irade, cesaret varsa hepsi ortaya çıkar." dedi.
Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için gelen sorunun ardından, "MHK Başkanı Gündoğdu'ya inanıyor musunuz? MHK de yabancılaştırılmalı mı9? Hakemler beceriksiz ve kötü niyetli mi yoksa dışarıdan mı yönlendiriliyorlar?" sorusunun ardından, "MHK'den son derece rahatsızız. Trabzonspor kadar, Ertuğrul Başkan kadar rahatsız olmayabiliriz. Onlarda da, bizde de ağır hatalar yapılıyor. Rakibimiz çok büyük avantaj sağlıyor. Sonuç, arzu edilenden uzakta. MHK'ye güveniyor musunuz? MHK 7 kişilik bir kurul. Ağır toplar var. Hiç ama hiç ama hiç güvenmediğimiz isimler var. Ne hikmetse, o değişiyor bu değişiyor o adam hep orada. Neden, nasıl, niçin oluyor? İş adamları var, yukarıya Ankara'ya yakın. O ona tavsiye ediyor, o ona tavsiye ediyor. Yine aynı adam. MHK Danışma Kurulu'nda 1-2 yabancı olsun mu diye Kulüpler Birliği'ne soracağım. Danışma Kurulu'na isim tespiti için profesyonel destek almalıyız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.Beceriksizlik, kötü niyet, dışarıdan talimat... Son 10 seneye bakınca hakemlerde hepsi var. Birinde üçü birden olabilir, birinde sadece biri olabilir ama var. Genç arkadaşlardan iyi niyetli olup hata yapanlar var." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, ayrıca, "Serdar Tatlı'nın bıraktığı zarf. Nasıl ortaya çıktı? Bizim ısrarımızla ortaya çıktı. Kulüplere sordum, hiçbiriniz merak etmiyor musunuz? O diyor öbürüne verdim, beriki kaybettim, öbürkü kutuda bıraktım falan diyor. İçeriğini hala bilmiyoruz. '1 dakika bile burada kalmasın' denen insanlar kimdir. Niyet, irade, cesaret varsa hepsi ortaya çıkar." dedi.