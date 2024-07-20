Ali Koç: "Ferdi kalmak zorunda"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç: 'Ferdi kalmak zorunda'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2024 01:16
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 01:20
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FERDİ KALMAK ZORUNDA"

Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalacağını ifade eden Ali Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var, Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini de bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar kadromuzu boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

MOURINHO'NUN OĞUZ AYDIN YORUMU

Jose Mourinho'nun istekleri hakkında konuşan Koç, "İki kanat, bir stoper, bir forvet... Hoca bunu istiyordu. Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximin'i bitirdik, Oğuz Aydın'ı aldık. Hocamız dün 'Bana çok iyi oyuncu' getirdin' dedi." ifadelerini kullandı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery