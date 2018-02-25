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Ali Koç, derbiyi Rahmi Koç'un locasından izleyecek!

Fenerbahçe kulübü başkan adayı Ali Koç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini babası Rahmi Koç'un locasında izleyecek.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç, derbiyi Rahmi Koç'un locasından izleyecek!
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25 Şubat 2018 18:06
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Ali Koç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Vodafone Park'tan takip edecek.

Ali Koç, derbiyi babası Rahmi Koç'un Vodafone Park'taki locasında izleyecek.

AZİZ YILDIRIM GELMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçında stada gitmedi.



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