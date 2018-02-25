Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Ali Koç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Vodafone Park'tan takip edecek.
Ali Koç, derbiyi babası Rahmi Koç'un Vodafone Park'taki locasında izleyecek.
AZİZ YILDIRIM GELMEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçında stada gitmedi.
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Ali Koç, derbiyi babası Rahmi Koç'un Vodafone Park'taki locasında izleyecek.
AZİZ YILDIRIM GELMEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçında stada gitmedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın