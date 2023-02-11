Ali Koç: 'Azerbaycan halkına minnettarız'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, depremin ilk anından itibaren yardımlarını gönderen Azerbaycan halkına teşekkür mesajı yolladı.
CBC Sport kanalına sunucusunun aktardığına göre Ali Koç, "Şahsım ve Fenerbahçe adına bütün Azerbaycan halkına teşekkürlerimi ve minnettarlığımı iletmenizi rica ediyorum." açıklamasını yaptı.
Ayrıca, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş'ın da Azeri halkına yardımlarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.
CBC Sport kanalına sunucusunun aktardığına göre Ali Koç, "Şahsım ve Fenerbahçe adına bütün Azerbaycan halkına teşekkürlerimi ve minnettarlığımı iletmenizi rica ediyorum." açıklamasını yaptı.
Ayrıca, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş'ın da Azeri halkına yardımlarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.