Ali Koç açıkladı: "Yarı ofsayt sistemi geliyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon yarı ofsayt sisteminin Türkiye'de kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç açıkladı: 'Yarı ofsayt sistemi geliyor'
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04 Şubat 2023 14:31
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, gelecek sezondan itibaren yarı-ofsayt sisteminin kullanılmaya başlayacağını duyurdu.

Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bizim VAR'ı en kısa zamanda, derhal Türk hakemlerinden kurtarmamız gerek. Cuma günü federasyona bunu söylemeye gittik, ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik. Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek."

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