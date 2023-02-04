Ali Koç açıkladı: 'Yarı ofsayt sistemi geliyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Ali Koç, gelecek sezondan itibaren yarı-ofsayt sisteminin kullanılmaya başlayacağını duyurdu.



Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Bizim VAR'ı en kısa zamanda, derhal Türk hakemlerinden kurtarmamız gerek. Cuma günü federasyona bunu söylemeye gittik, ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik. Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek."





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