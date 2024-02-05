Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 50 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın ilk gününde 57, 65, 74, 86 ve 97 kiloda mindere çıkan sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya güreşti.
Sert geçen bazı müsabakalarda sakatlık yaşayan sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.
Organizasyon, 7 Şubat Çarşamba sona erecek.
Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 50 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın ilk gününde 57, 65, 74, 86 ve 97 kiloda mindere çıkan sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya güreşti.
Sert geçen bazı müsabakalarda sakatlık yaşayan sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.
Organizasyon, 7 Şubat Çarşamba sona erecek.