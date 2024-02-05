Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
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05 Şubat 2024 15:40
Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 50 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde 57, 65, 74, 86 ve 97 kiloda mindere çıkan sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya güreşti.

Sert geçen bazı müsabakalarda sakatlık yaşayan sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.

Organizasyon, 7 Şubat Çarşamba sona erecek.

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