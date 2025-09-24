Ali Ekber Düzgün'den Gençlerbirliği açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin eski sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görev süresinde transferleri 9 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirtti.Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada Gençlerbirliği taraftarı olduğunu ve Beştepe'de her birimde çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Kırmızı-siyahlı kulübü ve camiayı iyi tanıdığını anlatan Düzgün, güzel mesajlar aldığını aktararak,değerlendirmesinde bulundu.Gençlerbirliği'nin ligde kalıcı olacağına inandığını vurgulayan Düzgün,ifadelerini kullandı.Transferlerin geciktiğine dair eleştirileri anlayışla karşıladığını dile getiren Düzgün,şeklinde görüş belirtti.Ali Ekber Düzgün, açıklamasının son kısmında kulübe hizmet veren herkese teşekkür edilmesi gerektiğini vurguladı.