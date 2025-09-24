24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Ali Ekber Düzgün'den Gençlerbirliği açıklaması!

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran sportif direktör Ali Ekber Düzgün, görev süresinde gerçekleştirilen transferlerin 9 kişilik bir ekiple yapıldığını açıkladı.

Ali Ekber Düzgün'den Gençlerbirliği açıklaması!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin eski sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görev süresinde transferleri 9 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini belirtti.

Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada Gençlerbirliği taraftarı olduğunu ve Beştepe'de her birimde çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği kültürü sözü, benim için şık bir slogandan ibaret değildir, ben onun yıllarca içinde yaşadım, onu bu kulübün anıtlaşmış emektarlarından öğrendim. Bugüne kadar kulübümüzün motivasyonunu zedeleyecek herhangi bir tartışmanın tarafı olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Gençlerbirliği, iki sene önce Trendyol 1. Lig'de mücadele ederken, sezon ortasında genel menajer olarak göreve başladım. 2024-2025 sezonu boyunca bu görevimi sürdürdüm ve sezon sonunda Süper Lig'e yükselme başarısını elde ettik. Ömrüm boyunca, yaşadığımız bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyacağım."


Kırmızı-siyahlı kulübü ve camiayı iyi tanıdığını anlatan Düzgün, güzel mesajlar aldığını aktararak, "Geçen yıl başarıya ulaşan kadronun kurulmasında etkin rol aldım. Bu görevi 15 Haziran'dan sonra da büyük bir çabayla yürüttüm. Başkanımız Osman Sungur'un 10 Temmuz'da basına verdiği demeçte söylediği gibi toplam dokuz kişilik bir ekiple transferleri gerçekleştirdik. Bu dokuz kişinin içinde başkanımız ve benim dışımda, teknik direktörümüz, teknik ekibimiz, kulüp antrenörlerimiz ve futbolcu takibinden sorumlu çalışanımız da vardı. Bütün sözleşmeler, hukuki açıdan incelensin diye ilgili yönetim kurulu üyemize sunuluyor, ödemeler de elbette kulüp saymanının bilgisi dahilinde yapılıyordu. Bütün bu süreçte öncelikli hedefim Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de kalıcı kılacak bir kadroya ulaştırmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin ligde kalıcı olacağına inandığını vurgulayan Düzgün, "Devir eski devir değil. Bilgisayarları bırakın, telefonlarımızda bile bu sürecin kendiliğinden oluşmuş bir arşivi var. Hangi futbolcularla ilgilendik, hangileri kabul gördü, transferler için kimlerle görüştük, kadroya daha erken katılmaları için kimlerden destek istedik, tüm bunlar kayıt altında. Bunları açıklamak gereksiz polemik dışında hiçbir şeye hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Transferlerin geciktiğine dair eleştirileri anlayışla karşıladığını dile getiren Düzgün, "Gençlerbirliği'ni korumak adına gecikmelere sebep olan asıl etkenleri dile getirmek istemem. Adama Traore'nin transferi kısa sürede kulüp ekonomisine katkıda bulunduğu gibi, Onyekuru, Koita, Goutas ve Thalisson gibi futbolcularımız eminim ki hem sahada hem de transferde Gençlerbirliği'ne kazanç sağlayacaklardır. Görevden ayrıldığım tarihten itibaren gerek kiralık gerekse bonservisiyle olsun kadroya katılan yeni isimlerin de Gençlerbirliği'nde en başarılı sezonlarını geçirmelerini temenni ederim." şeklinde görüş belirtti.

Ali Ekber Düzgün, açıklamasının son kısmında kulübe hizmet veren herkese teşekkür edilmesi gerektiğini vurguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
