ALG Spor-Beşiktaş maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda yarın oynanacak Gaziantep ALG Spor-Beşiktaş Vodafone mücadelesinin bilet geliri, depremzedelere bağışlanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'te Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletlerinin 50 liradan satılacağı belirtilerek, "Bilet satışından sağlanacak gelir Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında 1 Mart 2023 tarihinde başlatılan "Omuz omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının hesaplarına aktarılacak." denildi.



Kadın futboluna olan ilginin artmasından büyük memnuniyet duyulduğu aktarılırken, "Bu ilginin kız çocuklarımızdan taraftarlarımıza kadar daha da artmasını istiyoruz. Biliyoruz ki Çanakkale geçilmediyse kadınlarımızın büyük emekleri var. Türk kadınının kahramanlık destanının eşsiz örneklerinden olan Çanakkale Zaferi haftasında, hem de deprem bölgesinde oynanacak bu anlamlı maç için sporseverleri bilet almaya davet ediyor, herkesi 'Omuz omuza' ruhuna katkıda bulunmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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