Alexander Sörloth: "Mourinho beni aradı"

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Alexander Sörloth: 'Mourinho beni aradı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2021 18:18
Sezon başında Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu ve yaz aylarında Jose Mourinho ile görüştüğünü belirtti.

Tottenham'dan da teklif aldığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Yaz aylarında Mourinho beni aradı. Benimle futbol üzerine görüşlerini paylaştı, beni takımda nasıl kullanabileceğini söyledi. Beni istiyordu ama sonra olmadı" ifadelerini kullandı.

MOURINHO'YA DA SORULMUŞTU

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Eylül ayında Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Alexander Sörloth'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti. Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

Bu sezon Leipzig'de 27 maça çıkan Norveçli golcü, son 2 maçta 2 gol ve 2 asist yaparken, toplamda 4 gol ve 3 asiste ulaştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.