Alexander Sörloth: 'Mourinho beni aradı'

Sezon başında Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu ve yaz aylarında Jose Mourinho ile görüştüğünü belirtti.



Tottenham'dan da teklif aldığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Yaz aylarında Mourinho beni aradı. Benimle futbol üzerine görüşlerini paylaştı, beni takımda nasıl kullanabileceğini söyledi. Beni istiyordu ama sonra olmadı" ifadelerini kullandı.



MOURINHO'YA DA SORULMUŞTU



Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Eylül ayında Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Alexander Sörloth'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti. Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.



Bu sezon Leipzig'de 27 maça çıkan Norveçli golcü, son 2 maçta 2 gol ve 2 asist yaparken, toplamda 4 gol ve 3 asiste ulaştı.



