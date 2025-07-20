Alexander Isak, Newcastle'da kalacak!

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, adı Liverpool ve Al-Hilal ile anılan Alexander Isak'ın takımda kalacağına inandığını söyledi.



İsveçli golcü, Newcastle'ın Celtic'e 4-0 yenildiği hazırlık maçında kadroya dahil edilmedi. Howe, bu kararın tamamen teknik olduğunu vurguladı.





Isak'ı söylentiler nedeniyle tribünde oturtmak istemediğini belirten Howe, "Glasgow'a bizimle geldi ama onun için en doğru olanın evine dönmesi olduğuna karar verdim. Tribünde oturmak ona haksızlık olurdu. Ama yaz sonunda hala Newcastle oyuncusu olacağına eminim," dedi.





Futbolcunun geleceğiyle ilgili görüşme yaptıklarını aktaran İngiliz teknik adam, "Futbolcuların kariyerlerine ve bu kariyerin kısa oluşuna saygı duyuyorum. Alex çok iyi çalışıyor, profesyonelce yaklaşıyor. Hakkında çok fazla spekülasyon olması normal. Ama onunla ilgili içim rahat," ifadelerini kullandı.