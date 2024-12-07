Alexander Djiku: 'Her şeyi yaptık ama yenildik'

Mücadele hakkında konuşan Djiku, "Bugün maçın senaryosuna bakacak olursak; üzgünüz tabii. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maç içinde her şeyimizi verdik. Sahadaki en iyi takım kazanamadı. Ofansif ve defansif olarak her şeyi yaptık ama maalesef sahadan yenilerek ayrılıyoruz." dedi.





Sakatlığı hakkında konuşan 30 yaşındaki oyuncu "Son Gaziantep maçında yoktum. Hocayla konuşmuştuk ve risk almak istememiştik. Bugün yeniden formama kavuştum." ifadelerini kullandı.