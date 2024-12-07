Alexander Djiku: "Her şeyi yaptık ama yenildik"

Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Alexander Djiku: 'Her şeyi yaptık ama yenildik'
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07 Aralık 2024 22:03
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Djiku, "Bugün maçın senaryosuna bakacak olursak; üzgünüz tabii. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maç içinde her şeyimizi verdik. Sahadaki en iyi takım kazanamadı. Ofansif ve defansif olarak her şeyi yaptık ama maalesef sahadan yenilerek ayrılıyoruz." dedi. 

Sakatlığı hakkında konuşan 30 yaşındaki oyuncu "Son Gaziantep maçında yoktum. Hocayla konuşmuştuk ve risk almak istememiştik. Bugün yeniden formama kavuştum." ifadelerini kullandı.
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