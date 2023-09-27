Alexander Djiku'dan ilginç hücum istatistiği

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, hücum bölgesine attığı paslar ile dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Alexander Djiku'dan ilginç hücum istatistiği
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27 Eylül 2023 11:38
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexander Djiku'dan dikkat çeken bir istatistik geldi. Ganalı oyuncu, şu ana kadar oynadığı futbol ve mücadeleci yapısıyla alkış alıyor.

Ganalı futbolcu, Alanyaspor maçındaki performansıyla karşılaşmanın yıldızlarından biri olmuştu. Djiku, bir stoper olmasına rağmen ligin 6. haftasında üçüncü bölgeye attığı 15 pasla bu alanda zirvede yer aldı.

Başarılı defans oyuncusuna en çok yaklaşan isimler 10'ar pasla Kasımpaşalı Aytaç Kara, Samsunsporlu Flavien Tait, Rizesporlu Jonjo Shelvey ve Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues oldu.


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