Alex Teixeira ritmini buldu

Beşiktaş'ta özellikle maç temposu ve kondisyon yetersizliği ile eleştirilen Alex Teixeira, Altay maçında bu sezon en uzun süre aldığı karşılaşmayı oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Alex Teixeira ritmini buldu
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21 Şubat 2022 09:15
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşıktaş'ın yeni sezona girerken büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alex Teixeira, üst üste yaşadığı 3 sakatlık ve geçirdiği KOVİD-19 nedeniyle bir türlü gerçek performansını ortaya koyamamıştı.

Özellikle maç temposu ve kondisyon yetersizliği ile eleştirilen 31 yaşındaki futbolcu, Altay maçında bu sezon en uzun süre aldığı karşılaşmayı oynadı. 90 dakika sahada kalan ve uzatmalara girilirken yerini Can Bozdağan'a bırakan Alex, bundan önce en fazla süreyi 10. haftadaki Galatasaray derbisinde 83 dakika ile görmüştü.

Altay maçında %90.5 pas isabeti ile oynayan Brezilyalı yıldız, 4 ikili mücadele kazanırken 4 şutta 3 kez kaleyi buldu. 
119 ŞUTTA 7 GOL

Altay maçından galibiyetle ayrılmasına rağmen Beşiktaş'ın gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı devam etti. Sezonun ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan Kartal, 7 kez ağları sarsabildi. Siyahbeyazlıların şut tercihleri de tartışma konusu. Ligdeki son 7 maçta 119 şutu rakip kaleye gönderen Beşiktaş sadece 39 isabet buldu ve 7'sini gole çevirebildi.


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