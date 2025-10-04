04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
0-126'
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
0-126'
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
4-065'
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
1-163'
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Aleksandar Pavlovic için dev transfer yarışı!

Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Juventus, Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic ile ilgileniyor.

calendar 04 Ekim 2025 14:36
Aleksandar Pavlovic için dev transfer yarışı!
Bayern Münih forması giyen Aleksandar Pavlovic, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.

Manchester United ve Manchester City, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, iki İngiliz ekibi, Pavlovic'in temsilcisiyle temasa geçti.

Manchester City'nin, Manchester United'a göre bu transfer için daha istekli olduğu belirtildi.

Manchester United ve Manchester City ile birlikte Juventus ve Paris Saint-Germain'in de genç futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.

Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavlovic'in güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Alanyaspor 8 3 3 2 9 7 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 8 1 1 6 5 11 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
