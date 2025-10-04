Aleksandar Pavlovic için dev transfer yarışı!

Bayern Münih forması giyen Aleksandar Pavlovic, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.



Manchester United ve Manchester City, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Daily Mail'de yer alan habere göre, iki İngiliz ekibi, Pavlovic'in temsilcisiyle temasa geçti.



Manchester City'nin, Manchester United'a göre bu transfer için daha istekli olduğu belirtildi.



Manchester United ve Manchester City ile birlikte Juventus ve Paris Saint-Germain'in de genç futbolcu ile ilgilendiği aktarıldı.



Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavlovic'in güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.



