Aleix Garcia: 'Hak eden taraf bizdik'

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında sahasında A Milli Takımımız ile 2-2 berabere kaldı.
İspanya'da Aleix Garcia, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"HAK EDEN TARAF BİZDİK"
Maçı hak eden taraf olduklarını belirten Garcia, "Bunu neredeyse garantilediğimizi biliyorduk, galibiyeti taraftarlarımıza hediye etmek istiyorduk. Birçok pozisyon ürettik ama top bir türlü içeri girmedi. Bence bugün maçın hak eden tarafı bizdik." dedi.
"ÇOK FAZLA KONTRA YAPTILAR"
Türkiye'ye çok fazla kontra verdiklerini aktaran İspanyol orta saha, "Bunu ayarlamamız ve videolara bakmamız gerekecek çünkü gerçekten çok fazla kontra yaptılar. Muhtemelen onların oyunlarını daha erken kesmemiz gerekiyordu. Biz her zaman oynamak isteyen bir takımız ve bazen biraz boşluk bırakıyoruz ama genel olarak baktığımda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
Arjantin'e karşı oynayacackları Finalissima hakkında konuşan İspanyol oyuncu, "Mart ayında çok heyecan verici bir turnuva geliyor, bir kupa daha kazanabileceğimiz bir organizasyon. Takım her maçta herkesle yarışabileceğini gösteriyor. Kulüplerimize odaklanmamız ve Mart ayına hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE HER ZAMAN SERTTİR"
Türkiye'nin her zaman sert oynadığını belirten Garcia, "Türkiye her zaman serttir, oyunun bir parçası bu. Oynadığım oyundan memnunum. Harika bir eleme başarısıyla eve dönüyoruz." dedi.
