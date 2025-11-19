Aleix Garcia: 'Hak eden taraf bizdik'

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında sahasında A Milli Takımımız ile 2-2 berabere kaldı.İspanya'da Aleix Garcia, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.Maçı hak eden taraf olduklarını belirten Garcia,dedi.Türkiye'ye çok fazla kontra verdiklerini aktaran İspanyol orta saha,sözlerini sarf etti.Arjantin'e karşı oynayacackları Finalissima hakkında konuşan İspanyol oyuncu,ifadelerini kullandı.Türkiye'nin her zaman sert oynadığını belirten Garcia,dedi.