Alberth Elis, Honduras'ta Fenerbahçe'yi açıkladı

'nin transfer gündeminde yer alan, ülke basınına verdiği özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu.MLS ekiplerinden Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.Alberth Elis, özel röportajındaşeklindeki soruyu yanıtladı veifadelerini kullandı.Türkiye'den taraftarların sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladığını söyleyen 22 yaşındaki hücum ouncusudedi.Genç oyuncu Houston Dynmamo'nın kendisi için bir bonservis belirlediğini ancak kendisinin de Avrupa'ya gitme fırsatını değerlendirmek istediğini dile getirdi.Golcü oyuncuşeklindeki soruyu ise gülereksözleriyle yanıtladı.Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.