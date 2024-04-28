Albert Riera, Fransa'da gündem oldu

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'yu çalıştıran Albert Riera'nın beklentileri karşılayamaması ve basın toplantılarında yaptığı açıklamalar, ülkede gündeme oturdu.



Ligde 14. sırada yer alan ve beklentilerin oldukça uzağında kalan Riera'nın ekibi, küme düşme tehlikesi yaşamasa da play-off mücadelesinden de uzakta kaldı.



Bordeaux'da gösterdiği performansla eleştiri konusu olan İspanyol teknik adam, St. Etienne maçında rakip oyuncuya saldırması yönündeki sorulara "Sahada olan sahada kalır ve Las Vegas'ta olan Las Vegas'ta kalır" cevabını vererek, Fransız medyasında kafaları karıştırdı.



Aylar önce Quevilly Rouen karşısında alınan golsüz beraberliğin ardından Riera bir kez daha karakterini ortaya koyarak "500 Ligue 2 oyuncusuna bu gece sarı formayı mı yoksa mavi formayı mı giymeyi tercih ettiklerini sorarsanız, sizce ne derler? Bence mavi olanı seçerler" diyerek Girondins de Bordeaux tarafından giyilen mavi renge atıfta bulundu.



Riera'nın açıklamaları Fransız futbolunda çok eleştirildi ve Raymond Domenech liderliğindeki antrenörler birliği UNECATEF'i kendisini göreve çağırmaya zorladı.



İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Riera'nın gelecek sezon Bordeaux'da göreve devam etmesi beklenmiyor.





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