Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'un teknik direktörü Albert Riera, açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam, futbolu bırakma dönemiyle ilgili olarak da önemli bir itirafta bulundu.
Albert Riera'nın açıklamaları şu şekilde:
"Olympiakos, Liverpool'dan sonra İspanya dışında tecrübe kazanmaya devam etmek için bir sonraki durağımdı. Önceden İspanyol oyuncuların ülkeden ayrılması zordu ama bu normal bir şeydi. -En iyi liglerden birindeyseniz neden ayrılırsınız?- Bugün işler değişti ve bir İspanyol oyuncununun yurt dışına gitmesi daha kolay ama ben gittiğimde bizden çok fazla yoktu. Galasaray'da da durum aynıydı. Daha fazla deneyim kazanmak için önemli bir zamandı. İlginç bir şekilde Fatih Terim ve Roberto Mancini dönemlerinde bek ve kanat beki olarak oynadım. Birkaç yıl önce çok daha fazla seçeneğim vardı ve Lotina'ya (Miguel Angel Lotina - Espanyol Teknik Direktörü) hayır demiştim. 30 yaşında bek olarak oynamaya başladım. Watford, Mallorca ve Udinese'de geçirdiğim dönemlerin ardından son takımım Slovenya'nın Koper takımıydı. Oraya gitmemin nedeni ailevi bir meseleydi. Asya ülkelerinden büyük para teklifleri aldım ama ben Avrupa'da aileme yakın olmak istedim. Ta ki kafam daha fazla dayanmayana kadar, kafamdaki şey yüzünden bıraktım. Eğer motive değilseniz, oynamaya devam etmenin bir anlamı yok"
GALATASARAY DÖNEMİ
Galatasaray'da 80 maça çıkan Albert Riera, 4 gol attı ve 10 asist yaptı. İspanyol futbol adamı, daha sonra ise sarı-kırmızılılarda Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevi yaptı.
İspanyol teknik adam, futbolu bırakma dönemiyle ilgili olarak da önemli bir itirafta bulundu.
Albert Riera'nın açıklamaları şu şekilde:
"Olympiakos, Liverpool'dan sonra İspanya dışında tecrübe kazanmaya devam etmek için bir sonraki durağımdı. Önceden İspanyol oyuncuların ülkeden ayrılması zordu ama bu normal bir şeydi. -En iyi liglerden birindeyseniz neden ayrılırsınız?- Bugün işler değişti ve bir İspanyol oyuncununun yurt dışına gitmesi daha kolay ama ben gittiğimde bizden çok fazla yoktu. Galasaray'da da durum aynıydı. Daha fazla deneyim kazanmak için önemli bir zamandı. İlginç bir şekilde Fatih Terim ve Roberto Mancini dönemlerinde bek ve kanat beki olarak oynadım. Birkaç yıl önce çok daha fazla seçeneğim vardı ve Lotina'ya (Miguel Angel Lotina - Espanyol Teknik Direktörü) hayır demiştim. 30 yaşında bek olarak oynamaya başladım. Watford, Mallorca ve Udinese'de geçirdiğim dönemlerin ardından son takımım Slovenya'nın Koper takımıydı. Oraya gitmemin nedeni ailevi bir meseleydi. Asya ülkelerinden büyük para teklifleri aldım ama ben Avrupa'da aileme yakın olmak istedim. Ta ki kafam daha fazla dayanmayana kadar, kafamdaki şey yüzünden bıraktım. Eğer motive değilseniz, oynamaya devam etmenin bir anlamı yok"
GALATASARAY DÖNEMİ
Galatasaray'da 80 maça çıkan Albert Riera, 4 gol attı ve 10 asist yaptı. İspanyol futbol adamı, daha sonra ise sarı-kırmızılılarda Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevi yaptı.