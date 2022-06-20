Alanyaspor'un yeni kalecisi Alaves'ten

Transferin en hareketli günlerinde Alanyaspor ile adı anılan futbolculara yenileri eklendi. Akdeniz ekibinin biri yabancı iki futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.



Ligde kalesinde en fazla gol gören 5. takım olan Alanyaspor, savunmaya mutlak takviye yapmak istiyor. Turuncu yeşillilerin Hatayspor ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile temasta olduğu öğrenildi.



Hatayspor formasıyla bu sezon 28 lig ve 3 de Kupa maçında maça çıkan 1.92 boyunda ki stoper Fatih, Bucaspor, Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor da top koşturdu.



İSPANYOL KALECİ İDDİASI



Alanyaspor için ortaya atılan transfer iddiasını biri de İspanyol kaleci Antonio Sivera oldu.



25 yaşındaki İspanyol kaleci Antonio Sivera, kulübü Alaves ile olan sözleşmesi sonra erdi. Antonio Sivera, son olarak UD Almeira da kiralık olarak forma giydi.



Antonio Sivera, Alanyaspor'a transfer olursa ilk kez ülkesinin dışında bir kulüpte forma giyecek. [Alanya Postası]





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