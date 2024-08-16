Alanyaspor'dan dev transfer: Rony Lopes

Süper Lig'de transfer fırtınasın sürerken Corendon Alanyaspor'dan yıldız bir transfer haberi geldi. Buna göre Alanyaspor, bir süredir takip ettiği Rony Lopes'i kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; Imago
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Alanyaspor'dan dev transfer: Rony Lopes
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16 Ağustos 2024 13:19
Süper Lig'de transfer fırtınasın sürerken Corendon Alanyaspor'dan yıldız bir transfer haberi geldi. Buna göre Alanyaspor, bir süredir takip ettiği Rony Lopes'i kadrosuna kattı.

Braga ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu Corendon Alanyaspor'a 'evet' dedi. 28 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Sevilla'dan Braga'ya bedelsiz olarak katılmıştı. 

İŞTE KARNESİ

Portekiz ekibinde 29 maça çıkan sol ayaklı kanat oyuncusu takımına 4 gollük katkı vermişti. 1.74 boyundaki yıldız oyuncu iki kanatta da görev alabilmesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Lopes hızı ve çalım yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Lopes gençliğinden itibaren yüksek potansiyeliyle Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Benfica altyapısında yetişen Brezilya asıllı oyuncu daha sonra Manchester City U18 takımına transfer edildi. Buradan sırayla Lille'ye kiralandı. Gösterdiği performansla Monaco'nun dikkatini çekerek 12 milyon Euro'ya transferi gerçekleşti. Monaco aynı sezonda yıldız ismi yeniden Lille'e kiraladı.

Kiradan dönen Lopes 2 sezon boyunca Monaco'da forma giymesinin ardından 25 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. Daha sonra Olympiakos ve Troyes takımlarının formalarını giydi.

(Yeni Alanya)

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