Alanyaspor'da Süper Lig heyecanı

Futbolda takımlar transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken, Süper Lig'de sezonun açılışına ise yaklaşık bir hafta gibi bir süre kaldı.



Geçen yıl lig heyecanını yaşayamayan taraftar ise yeni sezonda takımlarından büyük beklentiler içindeler. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle maçları ekranları başında izleyen Alanyasporlu futbolseverler de, normalleşme dönemi ile birlikte yeni sezonda turuncu yeşilli takımı stadyumda karşılamak istiyorlar.



Transferleri anbean takip eden Alanyasporlu taraftarlar, yeni oyuncuları canlı olarak izlemeyi heyecanla bekliyorlar.



İLK MAÇ 15 AĞUSTOS'TA



Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı, 13 Ağustos Cuma günü son şampiyon Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Alanyaspor ise yeni sezonu deplasmanda açacak. 15 Ağustos Pazar günü Başakşehir'in konuğu olacak olan turuncu yeşilli ekip, ligin 2'nci haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ı ağırlayacak. Alanyaspor, ligin 3'üncü haftasında ise 28 Ağustos Cumartesi günü Hatayspor'a konuk olacak. Öte yandan, 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi de 8 Eylül'de son bulacak.



