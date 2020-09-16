Alanyaspor, Aytemiz ile 'yola devam' dedi

Süper Lig ekibi Alanyaspor, 2016'dan bu yana isim sponsoru olan Aytemiz akaryakıt firmasıyla yeniden anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık katıldı.



Varlık, her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, 4 yıldır sponsor oldukları Alanyaspor'un mücadelelerde gösterdiği yükselen performansı ve yakaladığı istikrar ile Süper Lig'de kendine kalıcı bir yer edindiğini vurguladı.



Takımın yakaladığı pozitif havayla bu sezonda da Türk futboluna heyecan ve renk katacağına inandıkları ifade eden Varlık, Alanyaspor ile 4 yıllık beraberliklerinde güzel bir sinerji oluşturduklarını kaydetti.



Bu yıl da takıma destek olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını anlatan Varlık, "2020-2021 sezonundaki ilk yarı maçlarının seyircisiz oynanması kararına rağmen ligimiz oldukça heyecanlı bir başlangıç yaptı. Aytemiz olarak şartlar ne olursa olsun takımımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Aytemiz Alanyaspor'umuza yeni sezonda da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu ise Türkiye'nin güçlü ve büyüyen akaryakıt firması olan Aytemiz ile iş birliklerinin 5. yılına girdiklerini kaydetti.



Bu iş birliğinden aldıkları kuvvetle yeni sezonda da başarılı işlere imza atacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu anlaşmada emeği geçenlere ve firma yetkililerine ayrıca teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun." temennisinde bulundu.



