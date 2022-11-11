Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi.
Alanyaspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi.
Alanyaspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
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