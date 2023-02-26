Al Nassr'ın rakibi Galatasaray

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, yaz transfer döneminde de Di Maria'yı kadrosuna katmak istiyor.



Suudi basınında çıkan haberlere göre ise, Al-Nassr'ın en büyük rakibi bu transferde Galatasaray.



Sarı-kırmızılıların da Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istediği ve ara transfer döneminde bu transfer için yoğun bir uğraş verdiği hatırlatıldı. Galatasaray'ın sezonun bitmesinin ardından Di Maria için yeniden devreye gireceği ifade edildi.



Di Maria'nın Juventus ile yeni bir sözleşme de imzalayabileceği öne sürülürken, yıldız futbolcuya bir diğer talip olarak Inter Miami gösterildi.





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