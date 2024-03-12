Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Al Nassr, sahasında Al-Ain ile karşı karşıya geldi. Al Nassr, mücadeleyi 4-3 kazanmasına rağmen, ilk maçtaki 1-0'lık dezavanjıyla penaltılarda turnuvaya veda etti.



Al Ain, 28. dakikada Soufiane Rahimi ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 45. dakikada yine Rahimi ile farkı ikiye çıkardı. Al Nassr, 45+5'te Abdulrahman Ghareeb ile farkı bire indirdi ve soyunma odasına 2-1'le gitti.



Al Nassr, 51'de Khalid Eisa'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu. Ev sahibi ekip, 74'te Alex Telles ile 2-0'dan geri döndü ve 3-2 öne geçti. Al Nassr, normal süreyi 3-2 önde tamamladı.



İlk maçtaki 1-0'lık Al-Ain üstünlüğü dolayısıyla karşılaşma uzatmalara gitti.



Al Nassr'da Ayman Yahya, 98. dakikada kırmızı kart gördü ve uzatmalarda takımını 10 kişi bıraktı.



Al-Ain, Sultan Al Shamsi ise 103. dakikada skoru 3-3'e getirdi. Al Nassr'da 118'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo hata yapmadı ve takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.



Al Nassr'ın 4-3'lük üstünlüğü sonrası penaltı atışlarına geçildi.



Al-Ain, penaltılarda Al Nassr'a 3-1'lik üstünlük sağladı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Al Nassr ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.





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