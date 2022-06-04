Al-Nasr'dan Fatih Terim hamlesi

Galatasaray'da alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Fatih Terim için flaş bir iddia geldi.



Suudi Arabistan kulübü Al-Nasr'ın takımın başına Fatih Terim'i getirmek istediği belirtildi.



Daha önce Jorge Jesus ve Lucien Favre'ye reklif götüren Suudi ekibi, iki isimden olumlu yanıt alamayınca rotasını Fatih Terim'e çevirdiği ifade edildi.



Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Al-Nasr, Terim'i Arjantinli teknik adam Miguel Angel Russo'nun yerine düşündüğü kaydedildi.



Al-Waten gazetesinde yer alan iddiaya göre Al-Nasr yeni teknik direktör için 5 milyon euro'luk yıllık ücreti gözden çıkardı.





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